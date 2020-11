WHO fraråder bruk av Remdesivir mot covid-19

Det globale rådet kommer etter en ny gransking som viser at antiviruspreparatet ikke gir lindring for corona, slik tidligere studier antydet, melder TT, med henvisning til Reuters.

Tidligere undersøkelser av Remdesivir kunne tyde på at det ga et kortere sykdomsforløp, og medisinen er blitt brukt i mange land. I oktober bestilte EU en halv million doser til en verdi av drøyt ti milliarder kroner.

Men for rundt en måned siden kom WHO til den konklusjon at Remdesivir har liten eller ingen effekt mot covid-19. Nå har et WHO-panel som gir internasjonale retningslinjer, kommet til samme konklusjon og fraråder bruken av legemiddelet, melder Reuters.