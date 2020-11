President Trump vil tale på Apec-møte

Som andre møter og konferanser disse dager, blir også dette et nettmøte, der 21 lands ledere skal delta.

Kina er blitt drivkraften i Apec etter at Trump gradvis har tonet ned innsatsen i flere internasjonale organisasjoner og sågar trukket USA ut av flere. Kinas president Xi Jinping brukte Apec-talerstolen torsdag til å framheve hjemlandets økonomiske vekst.

Han omtalte Kina som et nøkkelland for verdenshandelen og forsikret at regjeringen i Beijing ville videreføre politikken med en åpen økonomi.

USA har ikke sendt noen til Malaysia for å representere Trump-administrasjonen, men det er gjort kjent at den amerikanske presidenten skal holde en tale fredag. Møtet er i all hovedsak stengt for medier.

I løpet av sine år i Det hvite hus har Trump bare en gang tidligere benyttet anledningen til å henvende seg til lederne i Apec-samarbeidet. Det skjedde i 2017.