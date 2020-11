Kina opprettholder forbud mot Boeings 737 MAX-fly

Kina var det første landet som innførte forbud mot bruk av denne modellen etter to store ulykker som tok livet av 346 personer i 2018.

Kina viser fortsatt til sikkerhetshensyn og sier det ikke foreligger noen plan for innfasing av 737 MAX i det kinesiske markedet.

Amerikanske luftfartsmyndigheter godkjente onsdag de endringer som er gjort i flyets kontrollsystem, og åpnet for vanlig rutetrafikk.

Boeing sa i forrige uke at Kina er ventet å kjøpe over 8.600 nye fly over de neste 20 år. Innenlandstrafikken i Kina har tatt seg opp til nivåer fra tiden før coronapandemien.