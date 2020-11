Coronarestriksjoner i Australia lettes på grunn av én manns løgn

Myndighetene mente en pizzarestaurant var blant kildene til det nye utbruddet i delstaten og fryktet at viruset var så smittsomt at det kunne overføres via en pizzaeske. Men nå viser det seg at en mann som påsto at han var kunde hos pizzarestauranten, jobbet der.

Delstatsminister Steven Marshall sier han er rasende over at mannen løy til smittesporere og at denne mannens handlinger har satt hele delstaten i en «svært vanskelig situasjon».

– Hans handlinger har påvirket forretninger, personer, familier og er fullstendig uakseptable, sier Marshall.

Marshall sier de strenge restriksjonene likevel var nødvendig, men at den planlagte seks dager lange nedstengingen blir opphevet lørdag, etter tre dager. Innbyggerne i South Australia får også umiddelbart lov til å ta seg en luftetur og mosjonere.

Myndighetene jobber nå på spreng med å kontakte flere tusen som kan ha vært i kontakt med mannen, og de som har vært innom pizzarestauranten oppfordres til å teste seg for covid-19.

Mannen som løy, ble smittet av en kollega som i tillegg jobbet som sikkerhetsvakt ved et karantenehotell i Adelaide. I alt 22 personer er smittet etter smitteutbruddet ved hotellet. Tre av dem er innlagt på sykehus.

Det ble ikke registrert noen nye smittetilfeller i South Australia torsdag.