Coronasmitte fører til midlertidig stans i brexit-forhandlingene

Det er snakk om et kortere opphold i høynivåmøtene, ifølge EUs brexitforhandler Michel Barnier.

– En av forhandlerne i mitt team har testet positivt for covid-19, tvitrer Barnier. Han sa at oppholdet er bestemt i samråd med den britiske forhandlingslederen David Frost.

Samtidig fortsetter møtene blant delegasjonene på lavere nivå i Brussel. Men partene har lenge understreket at tiden er knapp, og det er uklart hvilke konsekvenser det får at forhandlingene mellom Frost og Barnier nå utsettes.

Nyttår

En handelsavtale mellom EU og Storbritannia skulle etter planen ha vært på plass innen utgangen av oktober. Og mens klokken tikker ned mot nyttår, når overgangsavtalen utløper, er risikoen til stede for at Storbritannia kan forlate EU uten enighet om en avtale.

Mange frykter at en no-deal-brexit kan føre med seg økonomisk kaos, som vil skade både Europa og Storbritannia.

Uløste spørsmål

Et av de vanskeligste punkterne er grensekontrollen mellom Nord-Irland, som går ut av EU sammen med England, og Irland, som blir værende i EU. Statsminister Boris Johnson har forslått et lovforslag som åpner for at britene på egen hånd kan gjøre endringer i en avtale med EU om dette, men det er foreløpig stanset i Overhuset.

EU mener forslaget er et brudd på brexitavtalen og at det bryter Storbritannias folkerettslige forpliktelser, og har derfor innledet rettslige skritt mot London.

Et annet uløst spørsmål er fordelingen av fiskeriressursene mellom EU og Storbritannia.