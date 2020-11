Japan i topp beredskap etter økende smitte

Uttalelsen fra statsminister Yoshihide Suga torsdag kom etter at myndighetene i Tokyo hevet sitt coronavarsel til øverste nivå. Lokale medier meldte at hovedstaden opplevde et rekordhøyt antall smittede for annen dag på rad.

Onsdag ble det registrert over 2.000 nye tilfeller på landsbasis, av dem 500 i Tokyo. Sammenlignet med andre land er tallene lave, men for japanerne er det en markant økning.

Mellom munnfullene

– Vi er i en situasjon med maksimal beredskap. Jeg ber innstendig det japanske folk om å etterleve tiltak, som for eksempel munnbind, sa Suga. Selv under restaurantbesøk, mellom rettene, mener statsministeren at maskene må på.

Japan har så langt tatt forholdsvis lett på coronatiltak, selv ikke krisen i mars-april førte til krav om at bedrifter og restauranter skulle stenge eller folk holde seg hjemme.

Men nå melder den nasjonale kringkastingsstasjonen NHK at Suga har bedt helseekspertene møtes torsdag og fredag, med tanke på at regjeringen skal legge fram nye tiltak om kort tid. Blant tiltakene skal være at næringslivet skal ha kortere arbeidsdager, og at grupper på maksimalt fire personer får slippe inn på restauranter.

Ingen strakstiltak

Men selv om Tokyo nå øker farenivået, utløser det øyensynlig ingen nye restriksjoner i hovedstaden. Lokale medier venter ingen strakstiltak, bortsett fra en oppfordring fra byens myndigheter om å overholde de grunnleggende tiltakene som alle etter hvert kjenner.

I bybildet et det mange med maske, men barer og restauranter synes å holde åpent som vanlig.

Testingen er også forholdsvis beskjeden i Japan. I hovedstadsområdet med sine 14 millioner mennesker blir kun 5.000-6.000 personer testet daglig. Utbruddet på landsbasis er også beskjedent sammenlignet med land av Japans størrelse og innbyggertall. Så langt er det registrert 121.000 smittede og 1.900 dødsfall.