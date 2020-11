Blir det kun én periode på Biden?

Hvis han skulle stille opp igjen i 2024 og vinne, vil han være 86 år ved slutten av en eventuell andre periode.

Det er bare to måneder til han får overlevert nøklene til det ovale kontor, men det er for lengst blitt en snakkis blant politiske utøvere og nerder i Washington at Biden kanskje vil gå inn i rekken av presidenter som bare sitter i én periode.

Gjennom hele kampanjen mot Donald Trump, som også bare fikk en periode, har Biden vært vag i sine uttalelser om hva som kan skje på lang sikt.

Overgangsfigur

Da ABC News spurte ham i august i år om tanken på å sitte i to fulle perioder var noe han brukte tid på, svarte Biden: «Absolutt!».

Men bare noen få måneder tidligere, under et møte med store bidragsytere til kampanjen, betegnet han seg som en overgangsfigur, et ordvalg som utløste spekulasjoner og fikk mange til å heve øyenbrynene.

Sa han egentlig at han var den best stilte til å gjøre slutt på fire års Trump-velde på grunn av sine tiår med politisk erfaring, men at han deretter ville gi stafettpinnen videre til en ny generasjon demokrater i 2024?

Eller snakket han om overgang i en videre forstand, uten å tenke spesielt på sin egen person?

Få dager etter at seieren over Trump var definitiv, sa Bidens søster Valerie, som har vært en nær medhjelper av broren, at hun følte seg sikker på at han ville søke gjenvalg. I et nyhetsprogram på HBO forklarte hun at han var en overgangsfigur i den forstand at han trakk med seg en hel generasjon unge velgere, og at landet ikke lenger ville være splittet.

Dårlig signal

Uansett spekulasjoner om Bidens framtid: Ingen kan stille som presidentkandidat uttrykkelig for én periode. Det ville gi kandidaten et svekket utgangspunkt og åpne døren, for vidt og for tidlig, for en partikamp om hvem som skal bli etterfølger.

Historiker Julian Zelizer ved Princeton-universitetet har amerikanske presidenter som spesialemne. Han kan ikke se at det vil gi Biden noen som helst gevinst å signalisere sine planer for neste periode for tidlig.

- I denne splittede og polariserte tiden trenger presidenten all den kraft han vil kunne mønstre for å få gjennom sine saker, inkludert trusselen om gjenvalg, sier Zelizer til AFP.

I amerikansk historie er listen over presidenter som ikke stilte til gjenvalg, forholdsvis kort. Det eneste eksempelet i moderne tid er Lyndon B. Johnson som ble tatt i ed som president da John F. Kennedy ble skutt og drept i november 1963.

Han vant overlegent over den republikanske utfordreren Barry Goldwater i det påfølgende valget i 1964, men i mars 1968 kunngjorde han at gjenvalg var utelukket. USA var trett av krigen i Vietnam, og unge demokrater utfordret den sittende presidenten. Observatører sa den gang at Johnson bøyde av fordi han var sikker på at han ville tape.

Fullføre

Zelizer sier at nesten alle presidenter går med dødsforakt inn for en periode nummer to fordi de siste fire årene gir dem en mulighet til å fullføre og innfri forslag som er satt fram i den første perioden, og som så vil sikre dem et gunstig ettermæle.

- Periode nummer to gir større muligheter, siden presidenten ikke trenger bekymre seg for å tilpasse politikken til et gjenvalg, sier historikeren.

Biden selv er klart over at alder er et tema. Høsten 2018, før han kunngjorde sitt tredje forsøk på å bli president, sa han at det er helt legitimt å ta opp spørsmålet om alder.

- Hvis man ser på alder rent tallmessig, er jeg jo en gammel mann, sa Biden, men la til at han ser den utelukkende som et tall, og forsikret at han følte seg full av energi og pågangsmot.