Danmark innfører regionale reiseveiledninger i Europa

Modellen skal innføres fra begynnelsen av desember, skriver det danske utenriksdepartementet i en pressemelding torsdag.

Den innebærer at departementet vil se på smitten i hver enkelt region, ikke i hele landet, når det skal anbefale eller fraråde reiser.

Modellen skal gjelde for alle landene i EU/Schengen samt Storbritannia.

I dag må antall smittetilfeller være under 30 per 100.000 innbyggere i løpet av en uke for at danske myndigheter skal gi grønt lys for reiser. Samme grense vil gjelde for den nye modellen.