Svensk epidemiolog frykter samfunnet må stenges helt ned

Epidemiologen Jonas F. Ludvigsson mener en total nedstengning kan bli nødvendig.

– Jeg kan se for meg en generell nedstengning for å forhindre at helsevesenet ikke kollapser, sier han, og understreker at dette kan bli nødvendig hvis smittesituasjonen blir like ille som den var i vår.

Flere eksperter tar til orde for at Sverige iallfall må innføre en delvis nedstengning, skriver TT. Det nevnes tiltak som stenging av kjøpesentre, treningssentre, restauranter og barer, bruk av munnbind i offentligheten og fjernundervisning i skolene.