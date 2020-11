25 millioner ekstra til sårbare grupper

Blant annet skal 11 millioner går til frivillige organisasjoner som tilbyr juleaktiviteter, skriver Vårt Land.

– Vi vet at jula er vanskelig for mange. Nå er det enda flere som går en usikker tid i møte, fordi mange av tiltakene for de gruppene er stengt ned, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til avisa.

Fem av millionene går til Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn og er øremerket digitale arrangementer i desember.

De 25 millioner vil komme i tillegg til de 400 millionene regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett i juni.