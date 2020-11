Dyster coronastatistikk i USA

Tallene som rapporteres varierer noe. Coronaoversikten fra Johns Hopkins University viser 1.707 dødsfall forårsaket av covid-19 i USA tirsdag, mens Worldometers oversikt viser 1.615 dødsfall.

Til tross for noen forskjeller i de forskjellige tellingene, er det klart at det nå totalt er minst en kvart million mennesker som har dødd med sykdommen i USA.

Opptellingen til NBC News passerte nylig 250.000, mens oversikten til Worldometers, som oppdateres kontinuerlig, viser 256.059 dødsfall.

Smittetallene har også skutt i været den siste tiden, noe som skaper frykt for hva de kommende ukene kan bringe. Tirsdag ble det ifølge de forskjellige kildene registrert rundt 160.000 nye coronatilfeller i landet.

Over 70.000 på sykehus

Siden antallet tester har økt, regnes antallet covid-19-pasienter som er innlagt på sykehus gjerne som et bedre mål på hvor stor smittespredningen faktisk er. I første og andre bølge i utbruddet i USA var situasjonen ganske lik, og det toppet seg med rundt 60.000 innlagte.

Nå som den tredje smittebølgen har rammet landet, er det daglige gjennomsnittet den siste uken på over 70.000 innlagte. Tirsdag var 76.830 mennesker innlagt på sykehus i USA, ifølge BBC og The New York Times, som begge bruker tall fra Covid Tracking Project.

En analysemodell utarbeidet av eksperter ved University of Washington tyder på at USA kan rammes av så mange som 100.000 nye dødsfall fra nå og fram til 20. januar, da Joe Biden tar over etter Donald Trump i Det hvite hus, ifølge BBC.

Høyere dødstall enn ventet

I mars, da viruset var relativt nytt i USA og begrenset til noen utbrudd i New York, regnet USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci med at viruset ville forårsake opp mot 240.000 dødsfall.

Det tallet er passert og fortsetter å øke. Eksperter regner med at USA snart kan nå 2.000 daglige coronarelaterte dødsfall. Den dødeligste dagen så langt er 15. april, da det ble registrert 2.752 dødsfall, skriver The New York Times.

Kombinasjonen av vinter, at folk er trette av coronarestriksjoner, at de reiser i forbindelse med kommende høytider, og et lappeteppe av ulike coronatiltak i USAs 50 delstater, gjør at dødstallet fortsatt vil øke, skriver avisen.

USA har nå 77 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Belgia og Peru fortsatt har de høyeste dødstallene målt per innbyggere med henholdsvis 127 og 107. Deretter følger Spania (90), Argentina (80), Brasil (79), Storbritannia (78), Italia (78) og Chile (78).

Stenger skolene

Det verste utbruddene i USA rammer nå delstater i Midtvesten, der myndighetene i noen av dem har advart om at sykehusene allerede er meget hardt presset. Mange av disse statene har så langt unngått større utbrudd.

Men også i delstater der mange antok at det verste var over, ser man igjen en vanskelig situasjon. Blant dem er New York. I New York City har ordfører Bill de Blasio kunngjort at de offentlige skolene stenger igjen fra torsdag for å dempe smittespredningen. Det skjer etter at andelen positive coronatester i byen har oversteget 3 prosent den siste uken.

– Det er et tilbakeslag, men det er et tilbakeslag vi skal overvinne, sa de Blasio.

Beslutningen rammer mer enn 1 million elever.