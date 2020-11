Danmarks matvareminister Mogens Jensen trekker seg etter minkskandalen

Danske myndigheter besluttet å avlive samtlige mink i Danmark uten å sørge for at de hadde hjemmel for det i loven.

– Det er klart at det er helt nødvendig for meg å ha tillit fra Folketingets partier for å utøve min jobb. Det er min vurdering at jeg ikke lengre har den nødvendige støtte blant Folketingets partier, sier han til DR.

Så langt har 9 millioner av landets 17 millionene mink blitt avlivet.