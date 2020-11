USA dropper siktelsene mot Mexicos tidligere forsvarsminister

Cienfuegos, som var forsvarsminister mellom 2012 og 2018 under daværende president Enrique Peña Nieto, ble pågrepet på flyplassen i Los Angeles 16. oktober. Han var siktet for narkohandel og hvitvasking.

USAs justisminister William Barr sier at USA dropper siktelsene mot Cienfuegos for at han skal bli etterforsket i Mexico og eventuelt straffeforfulgt i henhold til mexicansk lov.

Mexico har fått overlevert bevis i saken, og de to landene vil forsette samarbeidet om saken, skriver Mexicos påtalemyndighet på Twitter.