Fauci har ennå ikke vært i kontakt med Biden

Fauci har foreløpig ikke vært i kontakt med påtroppende president Joe Biden.

– Om ikke man har en ordnet maktoverføring, kan man ikke optimalisere den innsatsen som gjøres nå, sa Fauci til CNN tirsdag.

Fauci mener viktige diskusjonstemaer under maktoverføringen er størrelsen på lagrene av medisinsk utstyr, deriblant beskyttelsesutstyr, samt hvordan selve vaksineprogrammet skal fungere.

Mandag advarte Biden at folk kom til å dø hvis ikke han fikk tilgang til informasjon om innsatsen mot pandemien. Donald Trump nekter fortsatt for at han har tapt valget, og gått til flere søksmål for å få snudd valgresultatet.