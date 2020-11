Færre krysser EUs yttergrense ulovlig

Nedgangen skyldes i hovedsak at det kommer færre langs migrasjonsrutene øst og vest i Middelhavet, skriver Frontex i en pressemelding.

I oktober, som er den siste måneden det foreligger tall for, var det 10.900 som krysset grensen ulovlig. Det er 19 prosent færre enn måneden før.

Antallet som ankom Kanariøyene er derimot tidoblet fra oktober i fjor og endte på 5.300. Det er snaut halvparten av alle som har kommet ulovlig til øyene så langt i år: totalen er 11.400.

Også på ruten over det vestlige Balkan har det vært en økning. 3.500 nye ankomster er over en tredel høyere enn i september. For perioden januar til oktober er tallet halvert fra i fjor og ligger på 19.700.

For ruten over det sentrale Middelhavet var det en nedgang på 29 prosent til rundt 3.000 i oktober, sammenlignet med september.

Vest i Middelhavet er nedgangen 37 prosent både fra september til oktober i år og for årets ti første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. I oktober ble det oppdaget 1.800 ulovlige grensekryssinger.

Øst i Middelhavet ble det registrert rundt 1.050 ulovlige grensekryssinger, rundt 25 prosent færre en måneden før. Nedgangen hittil år er på nærmere 75 prosent, og totalen ligger på 17.000.