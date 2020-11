Trump-lojal senator skal ha forsøkt å få stemmer annullert

Ifølge Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger, som selv er republikaner, spurte Graham ham om han har makt til å forkaste visse forhåndsstemmer. Raffensperger tolket spørsmålet som en oppfordring til å annullere visse stemmesedler som er avgitt på lovlig vis, opplyser Raffensperger selv til Washington Post.

I intervjuet sier han også at han opplever økt press fra partifeller i Republikanerne som håper at omtellingen i Georgia vil føre til at Joe Biden likevel ikke vinner delstaten. Biden fikk om lag 14.000 stemmer flere enn Donald Trump.

Graham: -Tåpelig

Raffensperger kommer med uttalelsen samtidig som valgfunksjonærer over hele Georgia jobber med å telle hver eneste stemmeseddel for hånd ettersom Biden vant med så knapp margin.

Sist gang en presidentkandidat fra Demokratene vant i Georgia, var da Bill Clinton vant i 1992.

Graham selv sier at han under samtalen med Raffensperger forsøkte å finne ut hvordan «disse signatur-tingene fungerer». Han sier også at Raffensperger var god på å forklare ham hvordan de verifiserer underskrifter.

Raffenspergers tolkning om at han antydet at lovlig avlagte stemmer burde forkastet, beskriver han som «tåpelig».

Signaturer sjekkes

I Georgia må velgere signere en konvolutt når de leverer inn en forhåndsstemme. Valgfunksjonærene har plikt til sikre at underskriften er den samme som på søknaden om å levere forhåndsstemme og som i valgregisteret.

Lindsey Graham skal også ha spurt Raffensperger om politiske holdninger kan ha ført til at valgfunksjonærer har godkjent stemmesedler med signaturer som ikke stemmer overens med de andre signaturene.