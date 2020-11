Stoltenberg i tett kontakt med USA om Afghanistan

– Vi står overfor en vanskelig avgjørelse. Vi har vært i Afghanistan i nesten 20 år, og ingen Nato-allierte ønsker å være der lenger enn nødvendig. Samtidig kan prisen for å trekke seg ut for tidlig eller uten samordning bli svært høy, sier Stoltenberg.

Dagen etter CNNs melding om at USA kan være i ferd med å nesten halvere sitt nærvær i landet, sier Stoltenberg at han holder tett kontakt med amerikanerne. Han minner også om at flere hundre tusen europeiske soldater har stått skulder ved skulder med sine amerikanske kolleger.

Advarer mot terror

– Nato gikk inn i Afghanistan etter et angrep på USA og for å sikre at landet aldri mer kan bli en trygg havn for internasjonale terrorister, sier generalsekretæren. Han advarer om at det siste kan skje dersom Nato forlater Afghanistan for raskt.

– IS kan bruke Afghanistan til bygge opp igjen terrorkalifatet de tapte i Syria og Irak.

Stoltenberg understreker også at Nato støtter fredsprosessen i Afghanistan og allerede har justert nærværet. Alliansen har nå færre enn 12.000 soldater i landet, og over halvparten av disse kommer fra andre land enn USA.

Oppdraget fortsetter

– Selv med ytterligere amerikanske kutt, vil vi fortsette vårt oppdrag med å trene og støtte de afghanske sikkerhetsstyrkene, sier han og legger til:

– Vi gikk inn i Afghanistan sammen. Og når tiden er inne, skal vi forlate landet sammen, på en koordinert og ryddig måte. Jeg stoler på at alle Nato-medlemmer lever opp til dette, av hensyn til vår egen sikkerhet.