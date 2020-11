Utenriksministeren bekymret for ny israelsk byggeaktivitet i bosetninger i Øst-Jerusalem

Israelske myndigheters beslutning om å åpne en anbudsprosess for bygging av 1.257 boenheter i en ny bosetting i Givat HaMatos gir grunn til stor bekymring, sier utenriksministeren.

Dersom den gjennomføres, vil byggingen skje på okkupert palestinsk territorium, slår Søreide fast.

– Norge er klare på at vi anser bosetningene for å være folkerettsstridige, og jeg gjentar min oppfordring til israelske myndigheter om å stanse all bosetningsaktivitet på Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem, sier Søreide.