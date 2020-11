Tyskland føler seg trygg på budsjettløsning for EU

– Vi vil jobbe med alle parter for å finne en løsning, og jeg føler meg trygg på at det finnes en, sier utenriksminister Heiko Maas, ifølge nyhetsbyrået AFP. Tyskland har formannskapet i EU dette halvåret.

– Dette er ikke tiden for vetoer, men for å handle raskt. Vi må sørge for at pengene kommer til dem som trenger dem, så raskt som mulig, sier europaminister Michael Roth før et videomøte med sine kolleger fra de andre EU-landene tirsdag.

– Som formannskap fortsetter vi å jobbe hardt for å overvinne hindringene og har som mål å sluttføre forhandlingene så raskt som mulig.

Det nye budsjettet skal begynne å løpe fra nyttår, men mandag satte Ungarn og Polen foten ned. Dermed setter de også en foreløpig stopper for EUs gigantiske gjenreisingspakke etter coronakrisen.