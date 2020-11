Australia og Japans statsministre møtes for å diskutere forsvarssamarbeid

Morrison blir dermed det første statsoverhodet som møter Suga på japansk jord etter at Suga overtok som statsminister etter Shinzo Abe i september.

De to USA-allierte skal diskutere forsvarssamarbeid i møte med et stadig mer dominerende Kina i det østlige Asia.

Blant annet åpnes det i større grad opp for at de to landene vil kunne bruke hverandres militære baser til øvelser.

Japans veldig spesielle forhold til Australia er ikke bare økonomisk, handelsmessig, kulturelt eller sosialt, men også strategisk, sa Morrison på en pressekonferanse i Canberra i forrige uke.