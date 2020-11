Kina signaliserer ønske om å endre Hongkongs rettsvesen

– Selv i vestlige land må rettssystemene holde tritt med tiden og endre seg konstant, sa Zhang Xiaoming i en tale under en markering for 30-årsjubileet for Hongkongs mini-grunnlov.

– Dette påvirker ikke rettsvesenets uavhengighet, insisterte Zhang, som har ansvaret for den kinesiske regjeringens Hongkong-politikk.

Talen oppfattes som et sterkt signal om at regjeringen i Beijing ønsker å ta kontroll over Hongkongs åpne, uavhengige og internasjonalt anerkjente rettssystem, som står i sterk kontrast til det som gjelder i Kina.