Abiy varsler «siste støt» i Tigray-offensiven

Uttalelsen kommer samtidig som verdenssamfunnet har lagt et sterkt press på fredsprisvinneren for å få en slutt på den to uker lange konflikten.

Nobelkomiteen er blant dem som har uttrykt sterk bekymring for opptrappingen, som allerede har krevd flere hundre liv og drevet minst 25.000 mennesker på flukt over grensen til Sudan.

Offensiven er rettet mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), som styrer regionen nordøst i landet. Tirsdag morgen ble det igjen meldt om luftangrep mot Tigray-regionens viktigste by Mekele.

Fredag erklærte Abiy at TPLF var inne i sin «dødskamp», samtidig som han ga regionens styrker tre dager på seg til å «stå opp» og slutte seg til den nasjonale hæren.

– Siden fristen har utløpt, vil de siste aktivitetene knyttet til å innføre lov og orden bli gjennomført, skriver Abiy på Facebook tirsdag.

Regjeringsstyrkene hevder de kontrollerer den vestlige delen av Tigray, der det har vært harde kamper, mens TPLF-leder Debretsion Gebremichael har sagt at den regionale regjeringen og Tigray-folket vil greie å beholde kontrollen over territoriet.

– Denne kampen kan ikke avsluttes. Så lenge hæren med inntrengere er i vårt land, vil kampen fortsette. De kan ikke få oss til å være stille med militærmakt, sier han.