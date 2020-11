Tre personer pågrepet etter spektakulært ran på museum i Dresden

Mer enn et dusin gjenstander dekket med diamanter var noe av det som ble stjålet fra det statlige museet Det grønne hvelvet i Dresden i november i fjor.

De tre pågrepne er ikke identifisert, men politiet opplyser at alle er tyske statsborgere. Alle tre er siktet for alvorlig gjengran og to tilfeller av brannstiftelse, opplyser tysk påtalemyndighet. Utover det er det ikke kjent hvilke roller de skal ha hatt i ranet.

Razzia

Politiet har også gjennomført razzia ved 18 steder i Berlin, inkludert ti boliger og flere garasjer og kjøretøyer. Over 1.600 polititjenestepersoner deltok i aksjonen.

Målet med aksjonen er å finne de stjålne kunstgjenstandene og samle mulige beviser som oppbevaringsgjenstander, klær eller verktøy, opplyser politiet.

Under ranet antente kunsttyvene en brann, trolig for å deaktivere museets alarm før de brøt seg inn.

I løpet av minutter rakk to personer å raske med seg opptil 100 gjenstander. Totalt ble det anslått at de kom seg unna med verdier tilsvarende rundt 10 milliarder kroner, men verdien er vanskelig å bedømme, og mange av gjenstandene blir regnet for å være nærmest umulig å omsette.

Forsøkt solgt i Israel

Politiet har tidligere utlyst en dusør på opp til 500.000 euro, tilsvarende over 5 millioner kroner, for informasjon som fører til pågripelser i saken.

I januar ble det oppdaget at to sett med juveler, den hvite Dresden-diamanten og den diamantbesatte bryststjernen fra den polske Hvite ørns orden, var til salgs i Israel for til sammen rundt 90 millioner kroner.

Det grønne hvelvet, eller Grünes Gewölbe, er et av de eldste museene i Europa og ble grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.