McConnell kritiserer Trump for planer om tilbaketrekking av styrker i Midtøsten

Det er ventet at Trump i løpet av få dager vil offentliggjøre planer om å trekke tilbake 2.000 soldater fra Afghanistan og 500 fra Irak før perioden hans er over i januar.

McConnell mener det vil gi ekstremister en stor propagandaseier og at amerikanerne vender ryggen mot sine samarbeidspartnere i regionen.

Videre sier McConnell at det vil etterlate rom for Taliban å ta over i Afghanistan og at IS og al-Qaida kan bygge seg opp igjen. Han sammenligner det også med USAs «pinlige» tilbaketrekking fra Saigon i Vietnam-krigen i 1975.