S&P Dow Jones-indeksen kunngjorde nyheten etter at handelen hadde avsluttet for dagen på Wall Street, og Teslas aksjer steg som en følge med nærmere 14 prosent i etterhandelen.

Indeksen består av over 500 amerikanske virksomheter fra et bredt utsnitt av alle industrier. Tesla ble kvalifisert til å bli del av S&P 500 etter at å ha presentert overskudd i fire kvartal på rad. Det skjedde i andre kvartal i år. Likevel ble bilprodusenten ikke innlemmet i september.

Tesla-aksjen har steget med svimlende 387,8 prosent i år, ettersom selskapet kan vise til en jevn inntektsstrøm og fortsetter å nå målene som er satt for levering av biler.

Selskapet som ledes av Elon Musk, har en markedsverdi på 387 milliarder dollar per mandag. Det gjør det til ett av de mest verdifulle selskapene på S&P 500.

S&P Dow Jones-indeksen opplyser at Tesla også er et av de største selskapene som blir lagt til S&P 500 de siste ti årene og at innlemmingen kan skje i to faser den 14. og 21. desember.