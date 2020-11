CNN: Det amerikanske militæret venter tilbaketrekkingsordre fra Afghanistan

Det melder CNN , som har fått kjennskap til en forberedende ordre fra Pentagon.

Forsvarsdepartementet har sendt ut det som kalles en «varselsordre» med beskjed om å planlegge tilbaketrekking av 2.000 soldater fra Afghanistan og 500 fra Irak innen 15. januar. Per i dag er det om lag 4.500 amerikanske soldater i Afghanistan og 3.000 i Irak.

President Donald Trump tvitret tidligere i høst om at han ville ha soldatene hjem til jul, og har lenge hatt som mål at USA skal trekke seg ut av landene. Han har kun to måneder på seg, idet Joe Biden tar over som president 20. januar. I forrige uke sparket Trump sin forsvarsminister Mark Esper, som var skeptisk til denne politikken.

Fredag sendte fungerende forsvarsminister Christopher Miller et brev til det amerikanske militæret der han skrev «det er på tide å vende hjem,» noe som ble tolket som et tegn på at USA kunne trekke soldatene ut av Afghanistan i løpet av noen uker.

Generalsekretær Jens Stoltenberg har snakket om saken med Miller.

– Intet Nato-land vil bli i Afghanistan lenger enn nødvendig. Men vi vil bevare det vi har vunnet, og sikre at Afghanistan aldri igjen blir en trygg havn for terrorister, sier Lungescu.