Amnesty: Belgia sviktet sine eldre under den første coronabølgen

Myndighetene innførte ikke tiltak raskt nok som beskyttet beboere på sykehjem, ifølge Amnesty. De beskriver belgiske myndigheters handlinger som brudd på menneskerettighetene.

En av grunnene til at så mange døde på sykehjem, var at coronasyke ikke ble overført til sykehus for å få behandling, ifølge Amnesty.

Nedgradert til andre linje

For samtidig som eldre døde i hopetall på sykehjemmene, ble aldri kapasiteten på sykehusene fylt opp. Intensivavdelingene nådde aldri sitt maksimum på 2.000 sengeplasser.

– Alle ble truffet av bildene fra italienske og spanske sykehus, sier Vincent Fredericq, generalsekretær i Femarbel, en interesseorganisasjon for sykehjemmene.

– Disse situasjonene hadde stor påvirkningskraft på våre føderale beslutningstakere, som sa fra begynnelsen at det var helt nødvendig å unngå å overbelaste intensivavdelingene. Sykehjem har blitt nedgradert til andre linje, og beboere og ansatte har vært ofrene, sier Fredericq.

Avviser anklager

Tall fra Leger Uten Grenser viser at bare 57 prosent av alvorlige sykdomsforløp på sykehjem ble overført til sykehus. Noen eldre mennesker har trolig dødd for tidlig som følge av praksisen, skriver Amnesty i rapporten.

– Det tok måneder før et rundskriv eksplisitt sa at overføring til sykehus fortsatt var mulig dersom det var i tråd med pasientens interesser og ønsker, uavhengig av alder, uttaler Amnesty.

Tidligere helseminister Maggie De Block, som var ansvarlig de første pandemimånedene, avviser anklagene og sier det aldri har gått ut en beskjed fra føderale eller regionale myndigheter som sier at man ikke skal legge inn folk som trenger det.

Andre mangler

Belgia er et av Europas hardest rammede land og har et høyt antall dødsfall i forhold til befolkning. Så langt har landet registrert 14.400 dødsfall blant coronasyke. Mellom mars og oktober var 61,3 prosent av alle landets coronadødsfall på sykehjem.

Amnesty-rapporten er basert på vitnemål fra blant andre beboere, pårørende, ansatte og ledere på sykehjemmene. De fleste har bedt om å få forbli anonyme for å kunne snakke fritt.

Mer enn halvparten av de spurte som jobber med omsorg, sa de ikke fikk opplæring i bruk av smittevernutstyr og ikke fikk nok informasjon om viruset. Systematisk testing av ansatte på sykehjemmene i Belgia ble ikke innført før i august, og da bare med én test i måneden.