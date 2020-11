Amerikansk sykepleier forteller om «hullet» hvor corona-syke sendes for å dø

Texas er en av de hardest rammede delstatene i USA, og var den første staten til å rapportere over 1 million smittetilfeller, skriver New York Post. Storbyen El Paso har kjempet mot bølge to i flere uker, og på et av sykehusene jobbet sykepleier Lawanna Rivers.

Nylig delte hun en video på Facebook hvor hun kommer med «sjokkerende avsløringer» om behandlingen enkelte pasienter får ved University Medical Center i El Paso.

– Jeg ble fortalt at alle forlater sykehuset i en likpose

Tårevåt fortalte Lawanna Rivers om hennes erfaring fra de tre ukene hun jobbet i det hun referer til som «hullet». Foto: Skjermdump

– Oppdraget jeg fikk på sykehuset knuste meg, sier en tårevåt Rivers i videoen delt på hennes Facebook-profil.

Rivers forteller om en avdeling hun referer til som «hullet», hvor de sykeste coronasmittede pasientene ble plassert. Ifølge Rivers, som jobbet på avdelingen i en periode, mottok pasientene minimal behandling.

– Jeg ble fortalt at alle som havner i «hullet» forlater sykehuset i en likpose. Jeg har sett mange som kunne ha overlevd miste livet, sier Rivers.

Ifølge Rivers fikk pasientene på denne avdelingen kun tre runder hjerte-lunge-redning som varte i seks minutter, og ingen av pasientene overlevde i perioden hun jobbet på avdelingen. Nå sliter Rivers med traumer etter det hun har opplevd. Hun forteller om en pasient hun aldri klarer å glemme.

Nattevakten som ble hennes siste

– Sykepleieren satt der og gjorde ingenting for å hjelpe ham. Jeg spurte «hva er det du gjør? Sitter du bare der? Ja, vi vet at han skal dø, men som sykepleiere må vi likevel gjøre noe», forteller Rivers.

Den nattevakten ble Rivers siste på avdelingen. Dagen etter sa hun opp jobben sin på sykehuset.

– Det jeg opplevde som sykepleier er grusomt, sier Rivers.

Bølge to skyller over El Paso

Radiostasjonen KIVA-TV var i kontakt med University Medical Center, som sier at de «føler med helsearbeiderne», men at de ikke kunne bekrefte at Rivers’ uttalelser stemmer.

Ifølge dem arbeidet hun ved sykehuset i en kort periode da sykehuset opplevde storinnrykk av coronasmittede pasienter.

Ifølge National Public Radio skyter smittetallene i El Paso, hvor Rivers jobbet, i været. De siste dagene har smitten økt så voldsomt at konferansesenter blir omgjort til feltsykehus for å ta i mot smittede pasienter. Staten har beordret midlertidig nedstengning av ikke-essensielle bedrifter.

– Vi trodde vi traff toppen i sommer, men det er ingenting mot det vi ser nå, sier driver av et begravelsesbyrå Jorge Ortiz til NPR. Han har sett seg nødt til å utvide lagringsplassen sin for å ta i mot flere omkomne.