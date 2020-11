Mann møter i retten i Frankrike for feilslått terrorangrep mot tog i 2015

Ayoub El Khazzani kom tungt bevæpnet ut av et toalettet på toget mellom Paris og Amsterdam 21. august 2015. Han hadde tidligere vært flere måneder i Syria, der han skal ha sluttet seg til Den islamske staten (IS).

Tre passasjerer kastet seg over mannen og fikk avverget angrepet.

Han er tiltalt for terror, og han møter i retten sammen med tre andre menn som er tiltalt for medvirkning. To av passasjerene som fikk avverget angrepet, var amerikanske soldater som ikke var i tjeneste på det tidspunktet.

– Han hadde 270 kuler på seg, nok til å drepe 300 folk, sier advokat Thibault de Montbrial, som representerer de to amerikanerne, Spencer Stone og Alek Skarlatos.

Khazzani var bevæpnet med blant annet et Kalashnikov-gevær og en pistol. Han har ikke benektet at han gikk på toget for å utføre et angrep, men sier han bare skulle drepe amerikanerne. Forsvareren hans sier at mannen har tatt avstand fra sitt islamistiske tankegods.

Hendelsen ble filmatisert i 2018 med de to amerikanerne i hovedrollene og Clint Eastwood i regissørrollen.

Det var 150 passasjerer på toget da det feilslåtte angrepet skjedde.