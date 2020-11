Orkanen Iota nærmer seg land

Orkanen er beregnet til å bli en kategori 4-orkan, ifølge det amerikanske National Hurricane Center. Folk er blitt evakuert i Nicaragua og Honduras der orkanen er ventet å treffe land sent mandag.

Det er målt vedvarende vindstyrke på mer enn 55 meter per sekund tidlig mandag.

Det samme området ble truffet hardt av orkanen Eta for bare to uker siden. Minst 120 personer døde som følge av kategori 4-orkanen.

Innbyggere er bekymret for at hjemmene deres ikke tåler en orkan til. Jorden er allerede mettet med vann, og det fryktes at manglende evne til å ta unna store nedbørsmengder kan føre til flom og jordskred.

Iota er den 30. orkanen som blir navngitt denne orkansesongen i Atlanterhavet, noe som er rekord i et ekstraordinært orkanår. Det har ført til økt fokus på klimaendringer. Klimaendringer fører til våtere, sterkere og mer ødeleggende orkaner, ifølge forskere.