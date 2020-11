Brann i undergrunnsstasjon i Berlin

Flammene sto opp av taket på Onkel Toms Hütte undergrunnsstasjon i Zehlendorf sørvest i Berlin. Brannen startet i en butikk ved stasjonen, opplyser en talsperson for byens brannvesen.

Brannvesenet sier at de forventer at slokkingsarbeidet fortsetter utover natten og at minst 90 brannmannskapet bistår i arbeidet.