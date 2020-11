Mot seier for EU-vennlig kandidat i Moldova

Da 90 prosent av stemmene var talt opp, ledet Sandu med 51,2 prosent av stemmene, mens sittende president, prorussiske Igor Dodon, hadde fått 48,8 prosent.

48 år gamle Sandu har gått til valg på å bekjempe korrupsjon og bringe landet nærmere EU. president Dodon (45) har på sin side vendt seg til Moskva for støtte mens Moldova har vært nær ved økonomisk kollaps de siste årene. Landet er et av de fattigste i Europa.

Valglokalene stengte klokka 20 norsk tid.

I første valgomgang for to uker siden fikk Sandu 36 prosent av stemmene, mot 33 prosent til den Dodon. De to konkurrerte også mot hverandre i presidentvalget 2016.

Den tidligere sovjetrepublikken Moldova ligger mellom EU-landet Romania og Ukraina, og har lenge vært delt i spørsmålet om landet burde knytte tettere bånd til EU eller holde på lojaliteten til Russland.