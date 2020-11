Boris Johnson i isolasjon

En talsperson for 10 Downing Street bekrefter at Boris Johnson er i karantene, men bedyrer at statsministeren ikke har symptomer.

– Han vil fortsette å jobbe fra Downings Street, og lede regjeringens respons på coronavirus-pandemien. Statsministeren er i god form og har ingen symptomer på covid-19, sier talspersonen, ifølge The National.

Johnson møtte en liten gruppe parlamentarikere i om lag en halv time torsdag. En av dem har senere utviklet symptomer på covid-19 og har testet positivt.

Statsministeren ble varslet av smittesporerne i helsevesenet og ble bedt om å gå i isolasjon. Det jobbes nå med løsninger på hvordan Johnson skal jobbe opp mot parlamentet i isolasjonsperioden.

Den britiske statsministeren var en av de første statslederne i verden som ble smittet av viruset, og fikk diagnosen i slutten av mars. Han lå på intensivavdeling på sykehus i fire dager.

Pressemeldingen sier ikke noe om hvor lenge Johnson planlegger å være i isolasjon, men retningslinjene til helsevesenet er vanligvis på 14 dager etter kontakt med smittede.

Se video: Coronasmittede Boris Johnson med hilsen fra da han satt i karantene i mars