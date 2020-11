Erdogan på omstridt besøk: Kypros består av to separate stater

Nord-Kypros har vært atskilt fra det internasjonalt anerkjente landet i sør siden området ble okkupert av Tyrkia i 1974. Erdogan avviser forsøk på å samle landet.

– Det er to folk og to separate stater på Kypros. Det må holdes samtaler for å finne en løsning basert på to separate stater, sier Erdogan.

Den tyrkiske presidenten er søndag på besøk i Nord-Kypros.