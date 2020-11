Trump sa at Biden vant – men fikk kalde føtter

På Twitter skriver Trump at Biden vant valget, men at det var fordi valget var rigget. Videre skriver Trump at hans advokat Rudy Guilliani vil komme med ny og «viktig» informasjon om det påståtte valgjukset senere søndag.

Drøyt en halvannen time senere fikk presidenten kalde føtter. I en oppfølgertweet skriver Trump:

– Han vant bare i øynene til FAKE NEWS-MEDIENE. Jeg innrømmer INGENTING! Vi har langt igjen. Dette var VALGFUSK!

Presidenten har helt siden det ble klart at det gikk mot Biden-seier hevdet at valget stjeles og at han er den rettmessige vinneren dersom man kun teller det han kaller lovlige stemmer.

Trump og hans leir har imidlertid ikke lagt fram dokumentasjon på dette, og de er blitt stoppet i flere forsøk på å ta valgresultatet til retten.