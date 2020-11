Over 60 klager på coronadiskriminering i Sverige

Det gjelder for eksempel folk med astma og allergi, eldre, funksjonshemmede og folk med en annen landbakgrunn, opplyser DO.

– Det finnes personer som har opplevd rådene folkehelsemyndighetene har gitt som diskriminerende. Det kan være personer som for eksempel har astma og allergi, som opplever at de behandles urettferdig fordi man mistenker at de er syke, selv om det ifølge dem selv handler om astma og allergi, sier Clas Lundsted i DO.

Fernando Germond Correa (70) fra Alvesta er en av dem som har klaget.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i hvordan folkehelsemyndighetene beskriver 70-åringer. Jeg er krenket og har da rett til å klage, sier han.