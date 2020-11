Avslørt av fingeravtrykk 50 år etter at han rømte fra livstidsstraff

Leonard Rayne Moses (66) var dømt til livsvarig fengsel etter å ha satt fyr på en bolig: En kvinne døde senere av komplikasjonene etter brannskadene hun pådro seg.

Hendelsen fant sted under demonstrasjonene i kjølvannet av attentatet på Martin Luther King Jr. i 1968.

Moses ble arrestert etter å ha kastet brannbomben som antente kvinnens bolig. Han var da 16 år gammel.

Etter om lag tre års soning fikk han tillatelse til å delta i bestemorens begravelse. Han så da sitt snitt til å rømme.

Siden har han vært som sunket i jorden.

Levde med dekknavn og ny identitet



Leonard Rayne Moses var bare 16 år da han kastet en molotov cocktail inn i en blolig under demonstrasjonene i kjølvannet av attentatet på Martin Luther King Jr. i 1968. Her er politiets arkivbilde av Moses. Foto: Handout / AFP

I alle årene som har gått siden flukten har han levd under dekknavnet Paul Dickson, men fingeravtrykkene hans er fortsatt de samme.

Til slutt var det disse sporene som felte ham i 2020 for en forbrytelse begått i forrige århundre på slutten av 60-tallet, skriver ABC News.

I oktober ble den ettersøkte drapsmannen igjen pågrepet av FBI etter 50 år på flukt.

Arrestert for nytt lovbrudd – ble avslørt



Pågripelsen skjedde i forbindelse med en nytt lovbrudd. 66-åringen ble arrestert i sitt eget hjem i Michigan.

Årsaken til at politiet kunne oppspore og avsløre Leonard Rayne Moses, er utvikling av ny teknologi for gjenkjenning av fingeravtrykk.

Da politiet sjekket fingeravtrykkene fikk de plutselig treff på fingeravtrykk som var lagret siden forbrytelsen ble begått i 1968.

– Nye teknologiske fremskritt gjør det mulig for FBI å identifisere gjerningsmenn og sikre at de som har begått kriminalitet blir stilt for en domstol, sa FBs talsperson i Pittsburghs, Michael Christman, under en pressekonferanse.