To drept i demonstrasjoner mot Perus hardt pressede midlertidige president

Lørdag var flere tusen ute i gatene og protesterte mot Merinos regjering. Minst to personer har mistet livet, ifølge landets myndigheter.

Det skal være snakk to menn på 24 og 25 år, som tilsynelatende ble skutt og drept under de stadig mer voldsomme protestene mot Merino-regjeringen. Søndag har minst åtte ministre trukket seg, og det er kalt inn til ekstraordinære møter i nasjonalforsamlingen for å diskutere om Merino skal kastes.

Demonstrasjonene brøt ut mandag, etter at tidligere president Martin Vizcarra ble avsatt av nasjonalforsamlingen i en riksrettsavstemning. Vizcarra hevder at han ikke har gjort noe galt.