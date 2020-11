Avis: Storbritannia innfører salgsstopp for fossilbiler i 2030

Avisa skriver at tiltaket er en del av en bredere grønn pakke som statsminister Boris Johnson skal presentere til uka.

Om opplysningene stemmer, skyves fristen for salgsforbud fem år fram i tid. I februar i år sa Johnson at forbudet skulle flyttes fra 2040 til 2035. Salg av hybridbiler vil være tillatt fram til 2035, ifølge Financial Times.

Elbiler står kun for 7 prosent av bilsalget i Storbritannia i dag, og representanter for bilindustrien sier det vil kreve store satsinger på infrastruktur for å få flere til å bytte over fra fossil til elektrisk.

Regjeringen ventes å legge fram et forslag om rundt 500 millioner pund, tilsvarende drøyt 6 milliarder kroner, for å starte bygging av infrastrukturen neste år, ifølge avisa.