Konservative amerikanere flokker til alternative sosiale medier etter valget

Høyreorienterte sosiale medier som Parler, Newsmax og Rumble, flagger og begrenser ikke spredningen av konspirasjonsteorier, slik Facebook og Twitter gjør.

Mer enn 3,3 millioner har lastet ned Parler fra Apple og Googles nedlastningsløsninger siden 3. november. Nettverket har nå 7,3 millioner brukere, ifølge overvåkingstjenesten Sensor Tower.

Også flere andre konservativt-lenende plattformer og sider har hatt stor brukervekst, blant dem TV-kanalen Newsmax, som Trump har uttrykt begeistring for. Også plattformene Rumble og MeWe vokser.

Trumps påstander om manipulering av valgresultatet i delstater han tapte til Joe Biden er ikke blitt flagget eller tatt ned av disse plattformene.

Mer mainstream

Bret Schafer, som er spesialist på feilinformasjon ved den ideelle organisasjonen Alliance for Securing Democracy, sier det ikke er uhørt med medlemsvekst for alternative medier etter valg.

– Men dette føles annerledes, sier han. Schafer sier at også mer «mainstream-konservative», som er frustrerte med hvordan de store internettplattformene har håndtert valget, har gått over til de alternative plattformene.

Både republikanske folkevalgte og Trump-administrasjonen har benyttet seg av Parler. Også TV-verten Maria Bartiromo fra Fox Business kunngjorde denne uka at hun forlater Twitter til fordel for Parler, fordi hun «ikke tolerer sensur».

Gigantene strever

I takt med at Twitter og Facebook har blitt viktigere for det politiske ordskiftet, har plattformene slitt med manipulerende og misvisende informasjon.

Samtidig har de forsøkt å holde plattformene åpne for utveksling av et bredt meningsmangfold, men spesielt høyresiden i USA har rettet hard kritikk for det de mener er fortielse av konservative synspunkter.

Men Schafer advarer om at de alternative mediene har blitt ekkokamre for konservative, og at plattformenes løse tilnærming kan gi rom for voldsoppfordringer.

Schafer sier at framveksten av nettverk i ytterkantene, både på høyre- og venstresiden, kan være tegn på en ytterligere fragmentering av internett, som ifølge ham er en uting for ordskiftet.