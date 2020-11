Trump-plan om å begrense program for unge innvandrere stoppes av domstol

En føderal domstol i New York slår fast at Trump-administrasjonens foreslåtte innskrenkninger i innvandringsprogrammet Daca er ugyldige. Årsaken er at domstolen mener forfremmelsen av Chad Wolf, her avbildet før en høring i Senatet, som fungerende sikkerhetsminister var ulovlig. Foto: Shawn Thew / Pool via AP / NTB Foto: NTB scanpix