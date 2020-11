Tusenvis av Trump-støttespillere samlet seg for å protestere mot valgresultatet

Først samlet de seg på Freedom Plaza, før de gikk i tog til høyesterettsbygningen. Til stor glede for sine følgere, kjørte Trumps limousin sakte forbi demonstrantene mens han var på vei for å spille golf i Virginia.

Minst 10.000 møtte ifølge AFP opp, og få av disse brukte munnbind. Stemningen minnet om Trumps mange valgmøter, og folk ropte slagord som «fire år til» og bar plakater med påskrifter om at Trump tapte valget på grunn av fusk.

– President Trump fortjener å se hvem som støtter ham. Han fortjener å føle kjærligheten, sa Kris Napolitana til AFP.

– Jeg tror han kommer til å vinne når all valgfusk og juks er blitt ryddet opp i, fortsatte han.

Det finnes ingen håndfaste bevis for presidentens gjentatte påstander om at valget skal ha vært preget av fusk.

Lange reiseveier

Folk fra hele USA, fra Florida, til Pennsylvania og Colorado, møtte opp for å være med på demonstrasjonen. Darion Schaublin, som kjørte fra Columbus i delstaten Ohio, viste sin misnøye med at «hele systemet er rigget, i måten informasjon når folket».

– Sannheten kommer aldri helt fram, sa 26-åringen, som sier han mistet restaurantjobben sin fordi han nektet å bruke munnbind.

En vinner er blitt utpekt i alle landets delstater, og Joe Biden har sikret seg 306 valgmannsstemmer, mot Trumps 232.

Men Margarita Urtubey, som fløy til Washington fra Miami sammen med søsteren sin, sa at valget var «korrupt», og at Trump egentlig vant med suveren margin.

Proud Boys møtte opp

I tillegg til tre store demonstrasjoner under navnene «Stop the Steal,» «Million Maga March,» og «Women for America First,» har høyreradikale militser som Proud Boys også dukket opp i hovedstaden.

Store politistyrker har møtt opp for å hindre at disse demonstrasjonene kolliderer med andre, store demonstrasjoner mot Trumps politikk utenfor høyesterettsbygningen.