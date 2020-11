Tusenvis av Trump-tilhengere samles i Washington

Trump har tidligere tvitret at han kanskje titter innom en av de planlagte demonstrasjonene. I tillegg til tre store demonstrasjoner under navnene «Stop the Steal,» «Million Maga March,» og «Women for America First,» har høyreradikale militser som Proud Boys også dukket opp i hovedstaden.

Store politistyrker har også møtt opp for å hindre at disse demonstrasjonene kolliderer med andre, store demonstrasjoner mot Trumps politikk utenfor høyesterettsbygningen.