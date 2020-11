Sarkofagene ble funnet i tre gravkamre 12 meter under bakken i Saqqara, som ligger kun et par mil sørøst for Giza-pyramiden i Kairo.

De 100 sarkofagene anslås å være fra tidsrommet 700 år – 30 år før Kristus. Funnet skjer kun en måned etter at arkeologer fant 59 andre intakte sarkofager fra det samme området.

Fremdeles er det veldig mye igjen å oppdage i Saqqara, sier Egypts turistminister.

– Utgravningene er fremdeles i gang. Hver gang vi tømmer et gravkammer for sarkofager, så finner vi en inngang til et nytt et, sier Khaled al-Anany.

Over 40 statuer av gamle guder ble også funnet i gravkamrene. Flere av gjenstandene vil bli utstilt på det kommende stormuseet i Kairo.

Det er ventet ytterligere kunngjøringer om flere andre funn i de kommende ukene, ifølge turistministeren.

Video: Forskere har løst mysteriet rundt «de skrikende mumiene»