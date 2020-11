Marie Antoinettes sko går under hammeren

Prisen på den 22,5 centimeter lange skoen er satt til rundt 9.000 euro, tilsvarende nær 100.000 kroner.

Marie Antoinette var Frankrikes siste dronning før revolusjonen, og hun ble halshogget i 1793, 37 år gammel.

Fredag gikk et speil tilhørende den franske dronningen under hammeren på en auksjon i Bristol i England. Speilet ble solgt for drøyt 120.000 kroner, skriver BBC.