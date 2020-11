Etiopia hevder lokale styrker i Tigray har angrepet naboregionen

FN og den afrikanske unionen (AU) har tidligere uttrykt bekymring for at konflikten i Tigray-området kan spre seg til naboregionene.

– I de sene timer 13. november ble en missil avfyrt mot byene Bahir Dar og Gondar. Som et resultat av dette har flyplassområdene fått ødeleggelser, heter det i en uttalelse fra den etiopiske regjeringen.

Tidligere ble det rapportert om at det var hørt to eksplosjoner i Amhara-regionen fredag kveld. Etter eksplosjonene ble det hørt skuddveksling i 15 minutter før det så ble helt stille, sier et vitne.

– Flyplasser et legitimt mål

Debretsion Gebremichael er leder for Folkefronten for frigjøring av Tigray (TPLF), som styrer Tigray-regionen. Han kan ikke bekrefte det angivelige luftangrepet. Han understreker imidlertid overfor nyhetsbyrået AFP at alle flyplasser som blir benyttet i angrep mot Tigray, vil være et legitimt mål.

Det har gått en drøy uke siden landets regjering startet en militær offensiv mot Tigray-regionen, angivelig utløst av at opprørere angrep en lokal militærbase. Regjeringens offensiv er rettet mot Tigray-opprørere som er lojale til TPLF.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed, som i fjor ble tildelt Nobels fredspris, har lovet en snarlig slutt på konfliktene i Etiopia. TPLF-lederen karakteriserer imidlertid uttalelsene hans som «en dagdrøm».

Mulige krigsforbrytelser

Hundrevis av mennesker skal så langt ha blitt drept, mange av dem i det Amnesty International karakteriserer som «massakrer».

FN har bedt om full etterforskning av mulige krigsforbrytelser i Etiopia etter rapporter om drap på sivile i Tigray-regionen.

De har også bedt Etiopia om å åpne opp for humanitær tilgang i Tigray-regionen, samt at landet lar sivile forlate konfliktområdene. Over 11.000 mennesker har flyktet over grensen til nabolandet Sudan etter at konflikten brøt ut.