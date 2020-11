Mexico by stenger utesteder i to uker

Utestedene blir stengt i to uker i Mexico by. Antall sykehusinnlagte med covid-19 i byen er på sitt høyeste siden august. Her venter en helsearbeider i beskyttelsesutstyr på å gjennomføre en koronatest i Coyoacan-distriktet i byen. Foto: Eduardo Verdugo / AP / NTB Foto: NTB scanpix