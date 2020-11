Ny smittetopp i Italia – men R har minket

I en ukentlig rapport fra landets helsemyndigheter kommer det nemlig fram at smittetallet R, som angir hvor mange hver smittet person smitter videre, har gått ned fra 1,7 til 1,4.

For å få smitten under kontroll, må R være under 1.

Ukas nedgang er «det første tegnet på en stagnerende smittespredning, som kan tilskrives tiltakene som er blitt innført til nå», sier toppembetsmann Giovanni Rezza i det italienske helsedepartementet i en Facebook-video.

Men en urovekkende økning i sykehusinnleggelser, også i landets intensivavdelinger, rettferdiggjør ytterligere restriksjoner, sier han videre. Mer enn 34.000 er nå innlagt med covid-19 i Italia, det høyeste antallet siden pandemien brøt ut. 3.230 av disse ligger inne på intensivavdeling.

Basert på de siste tilgjengelige tallene, er ytterligere to regioner i landet – Toscana og Campania – nå regnet som såkalt «røde» områder, og dermed fra søndag av underlagt svært strenge smitteverntiltak. I storbyen Napoli, som ligger i Campania, har flere sykehus vært på randen av kollaps i ukevis.

I tillegg til Toscana og Campania, er også Lombardia, Piemonte, Syd-Tyrol, Aostadalen og Calabria definert som røde.