Ingen erkjennelse av valgnederlaget fra Trump

Det var Trumps første offentlige opptreden siden valgnederlaget forrige uke. Presidenten tok æren for at Pfizers vaksine har blitt til på såpass kort tid, men ga også selskapet ros. Han lovet videre at regjeringen ikke vil stenge ned landet på nytt.

– Denne administrasjonen vil ikke innføre en nedstengning, startet Trump.

– Forhåpentligvis, uansett hva som skjer i framtiden, hvem vet hvilken administrasjon det vil være under, det antar jeg tiden vil vise. Men jeg kan i hvert fall love at denne administrasjonen ikke vil stenge ned landet, fortsatte han.

Det er det nærmeste Trump foreløpig har vært å anerkjenne Joe Bidens valgseier.

Biden har utropt seg selv som vinneren av valget, etter at de største amerikanske mediehusene gjorde det samme, og har begynt arbeidet med overgangen til en ny ledelse. Det hvite hus har, stikk i strid med tradisjonen, ikke samarbeidet.