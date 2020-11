NEW YORK (The Guardian): Hun er den første kvinnen som blir visepresident i USA. Hun er også den første fargede kvinnen som har kjempet om rollen. Kamala Harris (56) er historisk.

Det er ventet at Jill Biden, kona til tiltredende president Joe Biden, vil få tittelen «first lady». Ektefellene til visepresidentene har tidligere blitt omtalt som «second lady».

Men som et resultat av Harris´ suksess, vil også hennes ektemann Doug Emhoff, bryte barrierer – som USAs første «second husband».

Den 56 år gamle underholdningsadvokaten og tobarnsfaren fra California blir også den første jøden som inntar rollen som ektefellen til visepresidenten.

Under Bidens første opptreden sammen med Harris som visepresident-kandidat, sa Biden: «Doug, du må også lære deg hva det innebærer å bryte barrierer i den nye jobben du er i ferd med å påta deg».

– Hennes ektemann fullt ut



Men det virker allerede som om Emhoff stortrives i rollen.

– Jeg er ikke altfor politisk av meg. Jeg er hennes ektemann fullt ut, sa han til Marie Claire oktober.

På Twitter, hvor han har publisert en lang rekke bilder og videoer fra valgkampen, har han skrevet følgende i biografien: «Far, @kamalaharris mann, advokat, wannabe-golfer, forkjemper for rettferdighet og likestilling».

Han er ikke bare en entusiastisk cheerleader. Han er også en veldig effektiv valgkamp-medarbeider.

Eric Garcetti, borgermester i Los Angeles og styremedlem i valgkamporganisasjonen Biden-Harris national, fortalte nylig avisen Washington Post at Emhoff var deres «hemmelige våpen» under valgkampen.

Jill og Jo Biden, Kamala Harris og Doug Emhoff jubler over valgseieren. Foto: Andrew Harnik / AP

Barbara Perry, direktør for president studier ved University of Virginias Miller Center, uttalte at han så ut til å være en stor hit, både under primærvalget og for Biden-kampanjen.

– Et tegn på at noen er gode til å drive valgkamp, er at de blir sendt ut på egenhånd og ikke nødvendigvis sammen med ektefellen eller et annet familiemedlem. Det var en av hemmelighetene til Kennedy-familien, sier hun.



Bakgrunn: Kamala Harris blir første kvinnelige visepresident



Kamala Harris og Doug Emhoff under innspurten til valget 3. november. Foto: Michael Perez / AP

Buttigieg: – Ingen fasade



Emhoff vokste opp i Brooklyn og New Jersey. Da han var tenåring flyttet familien til Los Angeles. Han har tidligere fortalt at å reise rundt i USA da Harris kjempet om å bli nominert til demokratenes presidentkandidat var en skikkelig øyeåpner.

I en video publisert på Youtube forteller Emhoff ektemannen til Pete Buttigieg, Chasten, som også stilte i nominasjonskampen, at han han pleide å rapportere hjem med «feltnotater».

Til tross for at han var med på valgkampen da Harris stilte til valg for senatet, har han omtalt de første opptredenene i presidentvalget som «ildprøver». Han har også fortalt at han forsøkte «å snakke fra hjertet» da han skulle fortelle om Harris. Emhoff skal også ha brukt sin egen erfaring fra å møte i retten som advokat.

Borgermester Pette Buttigieg kysser ektemannen Chasten kort tid etter han annonserte at han stilte til valg for å bli demokratenes presidentkandidat. Foto: John Gress / Reuters

Buttigieg, som jobber som lærer, har fortalt at han opplevde Emhoff som avvæpnende da de først møttes under en debatt i forbindelse med demokratenes nominasjonskamp i juni 2019.

Begge følte seg litt som fisker på land i møtet med det amerikanske politiske sirkuset, noe som gjorde at de raskt ble gode venner.

Chasten Buttgieg mener Emhoff kommer til å bli en utmerket «second gentleman» fordi han er en person som liker å hjelpe og være til nytte.

– Det er virkelig ingen fasade der. Det er en bra ting.

– Doug er veldig flink til å få folk til å smile og føle seg inkludert. Han snakker om ting på en måte som gjør de veldig forståelig. Det er veldig viktig, uansett hva han bestemmer seg for, at han holder fast ved det. At han fortsetter å være den Doug som folk har blitt så glad i, en person som de ser litt av seg selv i, sier Buttgieg.

Møttes på blind date - kjærlighet ved første blikk



Emhoff og Harris møttes på en blind date i 2013. Det var Harris´ venninne Chrisette Hudin som arrangerte det første stevnemøtet. Ifølge Emhoff var det kjærlighet ved første blikk. De giftet seg året etter. Harris ble stemor, eller «momala» til hans to barn Cole (26) og Ella (21) – som han fikk med sin første kone, filmprodusenten Kerstin Emhoff. Både Harris og Emhoff har et nært forhold til hans første kone.

«I blant spøker vi med at vår moderne familie nesten er litt for funksjonell», skrev Harris i Elle i fjor.

Da de møttes var Harris statsadvokat i California, og Emhoff ante ingen ting om at de skulle endre opp med å drive valgkamp for at hun skulle bli president. Da hun lanserte sitt kandidatur for sentatet i 2013, uttalte han at han var i ferd med å begynne å føle seg som en poltiiker-ektefelle. Nå, fem år senere, forbereder han seg på å følge henne til toppen av amerikansk politikk.

Dette er et betydningsfullt øyeblikk, mener Kelly Dittmar, assisterende professor i statsvitenskap ved Rutgers University-Camden. Hun påpeker at presidentembedet tidligere har vært karakterisert av kjønn og maskulinitet.

At Harris ble valgt som USAs neste visepresident, kommer til å endre disse normene. Det vil også Emhoffs rolle.

– Det vil endre de kjønnede forventningene til presidentembedet og bytte om på hvem som man forventer at skal ha den dominerende rollen. Tidligere har mannen vært den dominerende og kvinnen den støttende.

Enhver forskjell vi vil se med en mann i rollen som støttefunksjon, vil skyldes publikums forventninger, ikke noen endring i selve rollen, ifølge Dittmar. Hun spår at det er lite sannsynlig at Emhoff vil fortsette som advokat på grunn av potensielle interessekonflikter som kan oppstå.

Doug Emhoff, Kamala Harris, Joe Biden og Jill Biden jubler for at valget var over. Foto: Andrew Harnik / AP

Godt samarbeid med Jill Biden



Presidentens og visepresidentens koner har tidligere jobbet med «myke» temaer, som helse, ernæring og leseferdigheter i befolkningen, påpeker Dittmar.

Emhoff har uttalt at han ønsker å jobbe for temaer knyttet opp mot rettsvesenet i USA.

– Vi har en tendens til å putte kvinnene som har hatt slike roller i bås, og vi lar de ikke gå utenfor visse grenser. Det kommer til å bli interessant å se hvordan Doug Emhoff vil bli behandlet. Vil kjønnsforskjellen tillate han å gjøre mer?

Det er ventet at han kommer til å samarbeide tett med Jill Biden, som hadde rollen som «second lady» da Biden var visepresident. Hun har tidligere beskrevet rollen som en «mektig plattform». Under presidentvalget virket det som om Emhoff og Jill Biden har et godt forhold. Ifølge Emhoff har de to knyttet nære bånd helt siden nominasjonskampen, hvor de pratet mye backstage.

– Hun fortsatte å undervise og var professor i alle de åtte årene som hun var second lady. Begge er lite tradisjonelle ektefeller, og kanskje de vil skape et nytt paradigme for både rollen som first lady og second gentleman?, spør Dittmar.

Oversatt og tilrettelagt av Kathleen Buer /ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited